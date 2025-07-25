بعد أزمة تطاوين.. توقيف مغني الراب التونسي علاء A.L.A

ألقت السلطات الأمنية في تونس، اليوم السبت، القبض على مغني الراب علاء (A.L.A)، في مدينة "بن عروس"، بموجب مذكرة تفتيش صادرة بحقه، وفق موقع "موزاييك" المحلي.

وذكر مصدر محلي أن مغني الراب علاء (A.L.A) لا يزال ماثلًا أمام أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس لمواصلة التحقيق معه،.

وأوضح المصدر أن توقيف علاء (A.L.A) يأتي في انتظار استشارة النيابة العمومية حول الإجراء القضائي الذي سيتم اتخاذه في شأنه.

وسيكون القرار إما بالإفراج عنه أو الاحتفاظ به، أو إحالته لاحقًا على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم.

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وكان مطرب الراب التونسي قد أثار غضبا وانتقادات واسعة بين صفوف جمهور مهرجان "تطاوين"، إثر تغيبه، دون سابق إنذار، عن حفله المقرر الساعة العاشرة مساء، الخميس، بالتوقيت المحلي لتونس.

ووفق تقارير إعلامية محلية، زاد من استياء الجمهور الذي حجز التذاكر وتوافد بالآلاف إلى مقر الحفل أن المطرب لم يعتذر أو يقدم أي تبريرات أو توضيحات لموقفه الذي بدا غير مفهوم، ومحل علامات استفهام تحمل الكثير من الاستنكار والرفض.