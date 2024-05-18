الكويت.. تدافع وإغماء في لقاء نجوم "شباب البومب" (فيديو)
شهد حفل جمع نجوم مسلسل وفيلم "شباب البومب" مع الجماهير في الكويت، الجمعة، تدافعاً وحالات إغماء بين الحضور، انتهت بإلغاء المنظمين الفعالية خوفاً من وقوع حوادث أكبر.
وضاق مكان الحفل في مجمع "المارينا كريسنت" التجاري، بعد توافد جمهور كبير من الأطفال والشباب، برفقة ذويهم قبل ساعات من موعد اللقاء، بالتزامن مع درجة حرارة عالية في مكان مفتوح.
وتسبب ذلك العدد الكبير الذي قدرته الشركة المنظمة بـ 20 ألف شخص، في بعض حالات التدافع بالقرب من المسرح المخصص لظهور نجوم "شباب البومب"، وحضرت بعض مركبات الإسعاف لعلاج حالات الإغماء بين أطفال حضروا الفعالية.
وقبل ظهور بطل "شباب البومب"، الفنان الشاب، فيصل العيسى ورفاقه، أعلن القائمون على الفعالية إلغاءها، ما تسبب بخيبة أمل كثير من الحاضرين، لا سيما القادمين من أماكن بعيدة.
وانتقد كثير من الحاضرين منظمي الحفل، وطلبوا أن يكون اللقاء القادم في صالة مغلقة مكيفة مع تنظيم للحضور لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمكان.
ويتواجد نجوم "شبابا البومب" في الكويت لحضور عرض فيلمهم في صالات السينما الكويتية، بعد نجاح لافت لسلسلة المسلسل الذي تم عرض 12 جزءا منه حتى الآن منذ العام 2012 في شهر رمضان.
والمسلسل الكوميدي من تأليف عبدالعزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان، وبطولة فيصل العيسى وفريق من النجوم السعوديين الشباب، فيما يعد الفيلم تجربة جديدة لهم لا تزال في بداية عرضها بصالات السينما.