الكويت.. تدافع وإغماء في لقاء نجوم "شباب البومب" (فيديو)

شهد حفل جمع نجوم مسلسل وفيلم "شباب البومب" مع الجماهير في الكويت، الجمعة، تدافعاً وحالات إغماء بين الحضور، انتهت بإلغاء المنظمين الفعالية خوفاً من وقوع حوادث أكبر.

وضاق مكان الحفل في مجمع "المارينا كريسنت" التجاري، بعد توافد جمهور كبير من الأطفال والشباب، برفقة ذويهم قبل ساعات من موعد اللقاء، بالتزامن مع درجة حرارة عالية في مكان مفتوح.

وتسبب ذلك العدد الكبير الذي قدرته الشركة المنظمة بـ 20 ألف شخص، في بعض حالات التدافع بالقرب من المسرح المخصص لظهور نجوم "شباب البومب"، وحضرت بعض مركبات الإسعاف لعلاج حالات الإغماء بين أطفال حضروا الفعالية.