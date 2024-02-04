السعودية.. اكتشاف شواهد قبور تعود لـ1300 عام (صور)

قال برنامج حكومي للتنقيب عن الآثار في السعودية، الأحد، إن فرقه عثرت على شواهد قبور بكتابات محفورة، يُعتقد أنها تعود إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين (أكثر من 1300 عام)، متضمنة أسماء أشخاص.

وأوضح برنامج "جدة التاريخية" الذي يستهدف الكشف عن آثار المنطقة التي تعد بوابة ساحلية لمكة المكرمة، أن فرقه عثرت في موقع الكدوة (باب مكة)، "على عددٍ من شواهد القبور من الأحجار المنقبية والجرانيت والرخام التي حُفر عليها بعض الكتابات وجدت في مقابر جدة التاريخية".

ووفق بيان رسمي للبرنامج التاريخي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يرجح المختصون أن البعض من تلك الشواهد "يعود إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين (الثامن والتاسع الميلادي)، متضمنة أسماء أشخاص، وتعازي، وآيات قرآنية، ولا تزال تخضع للدراسات والأبحاث لتحديد تصنيفها بشكل أدقٍ من قبل المختصين".