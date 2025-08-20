عودة قوية ليسرا المسعودي إلى شاشة السينما عبر "سفاح التجمع"

بعد سنوات من الغياب عن السينما، تعود الفنانة يسرا المسعودي إلى الأضواء من خلال مشاركتها في فيلم سفاح التجمع، الذي يضم نخبة من النجوم ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رأس السنة.

وقالت يسرا المسعودي، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن تجربة سفاح التجمع مختلفة، إذ تضم مفاجآت ومشاهد مليئة بالأكشن، موضحة أنها تجربة مشوقة جدًّا ومتميزة.

وعن دورها، كشفت المسعودي أنها تجسد شخصية إحدى ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

يدور الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، حول سفاح استدرج الفتيات إلى منزله مقابل مبالغ مالية، ثم أقدم على قتلهن وصوّر جرائمه بالصوت والصورة.

وأضافت: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، والكواليس كلها تعاون وإيجابية. وهذه تجربتي الرابعة مع أحمد السبكي الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سعيدة جدًّا بالتجربة مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، فهو مبدع بحق".

يجسد دور البطولة الفنان أحمد الفيشاوي في أول تعاون له مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، الذي يخوض من خلال العمل تجربته الإخراجية الأولى، إلى جانب مشاركة سنتيا خليفة وانتصار وآخرين.