شاهد ما فعلته الشرطة الأمريكية بلص سرق سيارتها

شهدت الولايات المتحدة واقعة غريبة، عندما تمكن شخص من سرقة سيارة شرطة والفرار بها، قبل أن تتغير الأحداث وينقذه الضباط من الموت دهسا بالقطار.

وحدثت الواقعة يوم السبت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، عندما استوقف ضباط شرطة "ميكال باركر" 29 عاما، قبل أن يفر من السيارة ويسرق سيارة الشرطة فارا بها.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يمكن رؤية كيف فر ميكال مسرعا والدخول في مطاردة محمومة مع الشرطة، قبل أن يتخذ الحادث منحى أكثر خطورة.

وانقلب ميكال بالسيارة وعلق على السكة الحديد في مواجهة مباشرة مع مسار القطار قبالة شارع ماكدونو، إلا أن ضباط الشرطة سرعان ما طوقوه بأسلحتهم قبل بذل قصارى جهدهم لإنقاذه من الموت دهسا.