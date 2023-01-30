شاهد ما فعلته الشرطة الأمريكية بلص سرق سيارتها
شهدت الولايات المتحدة واقعة غريبة، عندما تمكن شخص من سرقة سيارة شرطة والفرار بها، قبل أن تتغير الأحداث وينقذه الضباط من الموت دهسا بالقطار.
وحدثت الواقعة يوم السبت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، عندما استوقف ضباط شرطة "ميكال باركر" 29 عاما، قبل أن يفر من السيارة ويسرق سيارة الشرطة فارا بها.
وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يمكن رؤية كيف فر ميكال مسرعا والدخول في مطاردة محمومة مع الشرطة، قبل أن يتخذ الحادث منحى أكثر خطورة.
وانقلب ميكال بالسيارة وعلق على السكة الحديد في مواجهة مباشرة مع مسار القطار قبالة شارع ماكدونو، إلا أن ضباط الشرطة سرعان ما طوقوه بأسلحتهم قبل بذل قصارى جهدهم لإنقاذه من الموت دهسا.
وتكشف اللقطات المصورة لحظة نجاح الضباط في انتشال ميكال من سيارة الشرطة المحطمة وإنقاذ حياته قبل ثوان فقط من الاصطدام بالقطار.
وأشادت شرطة مدينة اتلاتنا بجهود الضباط لإنقاذ المشتبه به، وكشفت أن ميكال اُصيب بجروح طفيفة، في حين لم يصب أي من الضباط لحسن الحظ.
وقالت: "فخورون بجهود وحدات الشرطة على الأرض وفي الجو وتكاتفهم على إنهاء حادث كان يمكن أن ينتهي بالموت او بإصابات خطيرة".
وتم اعتقال المشتبه به وحجزه في سجن مقاطعة فولتن، واتهامه بعدة جرائم، بما في ذلك الاستيلاء والفرار والمراوغة والقيادة المتهورة، بجانب إلحاق الضرر بممتلكات المدينة.