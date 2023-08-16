تقرير: قلقٌ في فرنسا من ارتفاع تكلفة الدراسة وعيش الطلاب

من المتوقع أن تصل تكلفة العودة للمدارس في فرنسا إلى 3020 يورو مقارنة بـ 2527 يورو العالم الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن الاتحاد العام للجمعيات الطلابية الفرنسية.

وحسب الصحيفة، أبدت المنظمتان الطلابيتان الرئيسيتان في فرنسا، FAGE وUNEF، القلق من الارتفاع غير المسبوق في تكلفة المعيشة للطلاب بداية العام الدراسي، في الوقت الذي توقعت فيه المنظمتان، إجراء إصلاح هيكلي لنظام سوق الأوراق المالية في أوائل تموز/أيلول .

من جانبه، لفت المتحدث باسم منظمة FAGE فيليكس سوسو إلى "تأثير الأزمة الاجتماعية والجيوسياسية التي أدت إلى تضخم قياسي في البلاد".

وأشار إلى أن "تكاليف المعيشة اليومية ارتفعت بنسبة 8.88٪ مقارنة بالعام 2022 "، منوها إلى أن "المساعدات المخصصة للطلاب لا تسمح بالتعامل مع زيادة التكاليف، مما سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للطلاب بشكل كبير".

بدوره، أوضح الاتحاد للجمعيات الطلابية، أن "السكن هو البند الاول من نفقات الطلاب، متوقعا ارتفاع تكلفة المعيشة للطلاب بنسبة 6.47 في المئة مقارنة بعام 2022 "، ‏وقال أدريان لينارد، أمين الصندوق العام للاتحاد، "لم نصل أبدًا خلال تسعة عشر عامًا من التحقيق إلى مثل هذه الارتفاع ".