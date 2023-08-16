تقرير: قلقٌ في فرنسا من ارتفاع تكلفة الدراسة وعيش الطلاب
من المتوقع أن تصل تكلفة العودة للمدارس في فرنسا إلى 3020 يورو مقارنة بـ 2527 يورو العالم الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن الاتحاد العام للجمعيات الطلابية الفرنسية.
وحسب الصحيفة، أبدت المنظمتان الطلابيتان الرئيسيتان في فرنسا، FAGE وUNEF، القلق من الارتفاع غير المسبوق في تكلفة المعيشة للطلاب بداية العام الدراسي، في الوقت الذي توقعت فيه المنظمتان، إجراء إصلاح هيكلي لنظام سوق الأوراق المالية في أوائل تموز/أيلول .
من جانبه، لفت المتحدث باسم منظمة FAGE فيليكس سوسو إلى "تأثير الأزمة الاجتماعية والجيوسياسية التي أدت إلى تضخم قياسي في البلاد".
وأشار إلى أن "تكاليف المعيشة اليومية ارتفعت بنسبة 8.88٪ مقارنة بالعام 2022 "، منوها إلى أن "المساعدات المخصصة للطلاب لا تسمح بالتعامل مع زيادة التكاليف، مما سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للطلاب بشكل كبير".
بدوره، أوضح الاتحاد للجمعيات الطلابية، أن "السكن هو البند الاول من نفقات الطلاب، متوقعا ارتفاع تكلفة المعيشة للطلاب بنسبة 6.47 في المئة مقارنة بعام 2022 "، وقال أدريان لينارد، أمين الصندوق العام للاتحاد، "لم نصل أبدًا خلال تسعة عشر عامًا من التحقيق إلى مثل هذه الارتفاع ".
وتشير FAGE إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية + 10.3٪ والكهرباء + 10.1٪، كما أن أسعار النقل تتصف باشتراكات باهظة الثمن بشكل متزايد، على الرغم من أن هذا غير متكافئ وفقًا للمناطق"، مطالبة "بإطار عمل للإيجارات في جميع المدن الجامعية، وتسريع إعادة تأهيل غرف المراكز الجهوية للأعمال الجامعية والمدرسية "كرو".
وتقدر UNEF أنه في 2022، تخلى 38 ٪ من الطلاب عن الرعاية الطبية لأسباب مالية بشكل أساسي، بينما تتزايد الاحتياجات للرعاية في نفس الوقت، مسلطة الضوء على الزيادة في مساهمة الطلاب وحياة الحرم الجامعي (CVEC) على مدى خمس سنوات، حيث زادت بمقدار 10 يورو ، لتصل إلى 100 يورو في بداية العام الدراسي 2023.
من ناحيتها، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث، في دليلها الخاص ببداية العام الدراسي 2023، أنه "تم رصد 500 مليون يورو سنويًا لتحسين نظام المنح الدراسية والحصول على الطعام والسكن، ومنذ آب/أغسطس، دخلت الدفعات الأولى للمنح الدراسية المطورة الحياة اليومية للطلاب، إضافة إلى الالتزام بإعادة تأهيل 12000 وحدة سكنية في Crous نهاية فترة الخمس سنوات".
ووفقا للصحيفة، أعلنت المفتشية العامة للتربية والرياضة والبحوث، عن تأييدها لإنشاء "علاوة طالب" تتكون من قاعدة مشتركة للجميع ، محسوبة على أساس الاحتياجات الأساسية وملحق على أساس المعايير الاجتماعية، وهي توصية تتماشى مع متطلبات المنظمات الطلابية.