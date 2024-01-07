القضاء الجزائري يفتح لأول مرة قضية "الجزار"

يمثل المتهم كمال شيخي المعروف إعلاميا في الجزائر بـ"البوشي" أو الجزّار، اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء (شرق العاصمة) لأول مرة في قضية تهريب أكثر من 700 كيلو غرام من الكوكايين والتي أثارت صدمة كبيرة في البلاد قبل ست سنوات وكان لها هزات سياسية عنيفة.

وتعود القضية إلى مايو 2018، حين وصلت كمية تقدر بـ 700 كيلوغرام من الكوكايين إلى ميناء وهران غربي البلاد، في باخرة كان يفترض أن تورد شحنات من اللحم المجمد للشركة التي يديرها رجال الأعمال كمال شيخي.

ويمثل "البوشي" أمام القضاة بجانب 5 متهمين آخرين، من بينهم أخوته بصفتهم يملكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة "سارل دنيا ميت" وشركة "سارل أمازون" المختصة في استيراد اللحوم.