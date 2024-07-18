تشتمل اليهودية الأرثوذكسية على العديد من التقاليد والعادات التي قد يعتبرها كثيرون "غريبة"، ولا يشكل الحريديم سوى مجموعة واحدة من المجموعات اليهودية شديدة التدين.

وفي حين تميل النساء اللواتي يعشن في هذا المجتمع بعينه إلى الالتزام بقواعد أكثر صرامة، خصوصًا فيما يتعلق بارتداء الملابس والعادات قبل وخلال الزواج، فإن أتباع اليهودية الأرثوذكسية الحديثة يفسرون بعض المبادئ الأساسية بشكل مختلف.

ومن العادات "الغريبة" التي يمارسها يهود الحريديم شديدو التدين:

حلق الشعر قبل الزواج

بمجرد الزواج، يعد تغطية الشعر أحد المبادئ الأساسية. ورغم أن نسبة من النساء يرفضن حلاقة شعرهن، فإن أخريات يحلقنه تمامًا، ويضعن وشاحًا أو شعرًا مستعارًا.

لكن في نهاية الأمر، يجب على جميع النساء الملتزمات أن يرتدين إمّا وشاحًا وإمّا الشعر المستعار.

وبهذا الخصوص قالت الكاتبة اليهودية فريميت جولدبرجر إن "الله والحاخام يأمران النساء المتزوجات بحلق رؤوسهن. وفقًا للتلمود، فإن شَعر المرأة المكشوف يعادل العري الجسدي".

وأضافت في مقال نشرته في موقع "فوروورد": لقد ذهب حاخامات الحريديم إلى أبعد من ذلك، حيث طالبوا النساء بحلق رؤوسهن للتأكد من عدم رؤية شعرة واحدة، مشيرين إلى أن عدم الحلاقة يعد خطيئة جسيمة".

الدورة الشهرية وعدم مشاركة الفراش

عندما تأتي الدورة الشهرية للمرأة، لا يستطيع زوجها أن يدخل فراشها، ولا يُسمح له بلمسها، أو تمرير أي شيء مباشرة إلى يديها.

وبعد انتهاء الدورة الشهرية، تحتاج المرأة إلى حساب سبعة أيام من عدم النزيف لتعود إلى جانب زوجها، وخلال هذا الوقت، تعمل على تغيير ملاءات السرير إلى البيضاء، وترتدي ملابس النوم البيضاء أيضًا.

ملابس نساء الحريديم

لا ترتدي نساء الحريديم السراويل، ويجب أن تصل التنانير والفساتين التي يرتدينها إلى ما دون الركبة، بما في ذلك عند الجلوس، كما يجب تغطية الذراعين حتى الكوع، وأن تكون الياقات عالية لتغطي الرقبة تمامًا.

عائلات كبيرة

يُعرف يهود الحريديم بتكوين أسر كبيرة، وعادة ما يكون عدد الأطفال في الأسرة الواحدة من 6 إلى 10، وأحيانًا يصل عددهم إلى 12 أو أكثر.

وتعد هذه القاعدة من القواعد العليا التي أمر بها الله، ويأخذها الحريديم على محمل الجدية، خصوصًا أن العديد من العائلات اليهودية كادت تُباد في الهولوكوست.

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تقديس "السبت"

السبت هو اليوم المقدس في الأسبوع، وفيه يجب على يهود الحريديم الاسترخاء مع العائلة وقضاء الوقت في العبادة.

والقاعدة الأساسية في يوم السبت هي أن "العمل" محظور، ويمتد تفسير هذا إلى جميع جوانب الحياة اليومية، لتشمل القيادة، واستخدام أي جهاز كهربائي، والطهي، والتسوق، أو التعامل مع الأموال. ولا يُسمح للشخص اليهودي حتى بحمل أي شيء خارج منزله.