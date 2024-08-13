بعد ساعات من الجريمة.. القبض على "قاتل زوجته وحماته"

ألقت الجهات الأمنية التونسية القبض على قاتل زوجته وحماته بعد ساعات من ارتكابه الجريمة الصادمة التي شهدتها ولاية أريانة.

وعثرت قوات الشرطة على أداة الجريمة وهي سكين بحوزة الجاني بمنطقة "سيدي حسين السيجومي" التي كان مختبئًا بها، لتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق في القضية.

وانهال على زوجته ووالدتها طعنًا بالسكين، حتى قتلهما وفر هاربًا، على إثر خلافات عائلية، بحسب ما أكدت صحف محلية.

أخبار ذات علاقة الأردن.. فتاة تقتل والدها بجريمة مروعة

وأفاد شهود عيان أن الجريمة التي وقعت بـ"حي النصر" جاءت إثر تفاقم الخلافات بين الزوجين مؤخرًا، حتى قررت الزوجة مغادرة منزلها والمكوث عند والدتها.

وأثار هذا التصرف غضب زوجها الذي أخفى السكين داخل طيات ملابسه، وذهب لزيارة حماته، بزعم محاولة إقناع زوجته في التراجع عن قرارها والعودة بصحبته إلى منزل الزوجية.

وبمجرد مناقشة الخلاف وانفعال الزوجة، انهال الزوج طعنًا في أنحاء جسد زوجته، لتصاب والدتها بالذهول، وتهرع للتدخل في محاولة لإنقاذ ابنتها، لتواجه هي الأخرى المصير نفسه.