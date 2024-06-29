اعتقال وزيرة في المالديف مارست "السحر الأسود" ضد الرئيس

اعتقلت السلطات المالديفية وزيرة الدولة للبيئة وتغير المناخ والطاقة، فاطمة شامناز، بتهمة ممارسة "السحر الأسود" ضد رئيس الدولة، محمد مويزو.

وقالت صحيفة "صن" المحلية إنه تم توقيف الوزيرة، في 23 يونيو/حزيران، مع اثنين مشتبه بهما، إذ جرى حبسهم احتياطيًا لمدة 7 أيام.

وأضافت أنه تم نقل الوزيرة من قائمة المعينين السياسيين على الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى قائمة المعينين السياسيين السابقين.

ونقلت "صن" عن كبير المتحدثين باسم الشرطة، مساعد مفوض الشرطة، أحمد شيفان، قوله: "إن الشرطة تحقق في قضية تتعلق بفاطمة شمناز، وشخصين آخرين".

ولم تُصدر حكومة المالديف أي تعليق رسمي بشأن القضية.