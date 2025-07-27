انهيار أرضي يبتلع سيارة.. ويصيب امرأة بجروح (فيديو)

نُقلت امرأة إلى المستشفى مساء السبت بعد سقوط سيارتها في حفرة مملوءة بالمياه انفتحت بشكل مفاجئ على طريق مزدحم بجنوب تانجونج كاتونج في سنغافورة.

وذكرت هيئة المرافق العامة في سنغافورة، أن الانهيار الأرضي وقع قرب أحد مواقع العمل التابعة لها، مشيرة إلى أن المنطقة أُغلقت مؤقتاً لأغراض الصيانة والتحقيق في سبب الانهيار.

وأكدت الهيئة أن المرأة التي كانت تقود السيارة نُقلت إلى مستشفى رافلز لتلقي العلاج، وكانت في وعيها عند إنقاذها من قِبل قوات الدفاع المدني، بحسب ما أفادت قناة "نيوز آسيا".

وتسبب الحادث أيضاً في تلف أنبوبين رئيسين للمياه، وتعمل الهيئة حالياً على عزل الأنابيب المتضررة.

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل صور تظهر السيارة وقد غمرتها المياه بالكامل تقريباً داخل الحفرة، في مشهد أثار موجة تفاعل ودهشة بين رواد المواقع.

ولم تكشف السلطات بعد عن سبب انهيار الطريق، لكنها قالت إنها تعمل على تحديد التسلسل الدقيق للأحداث.