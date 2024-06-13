"مذعورتان".. شرطيتان فرنسيتان تفشلان في اعتقال مطلوب (فيديو)

أثار فيديو متداول في فرنسا حالة سخرية، بعد أن فشلت شرطيتان في اعتقال مطلوب، قبل أن يتمكن رجل مدني أعزل من القبض عليه؛ ما دفع بعضهم إلى المطالبة بعدم تجنيد النساء.

وأظهر الفيديو ضابطتي شرطة غير قادرتين على الاقتراب من المطلوب رغم حملهن أسلحة للصعق الكهرباء، لولا مساعدة رجل مدني، بحسب موقع "العربية".