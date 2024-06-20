العراق.. تواطؤ مدير شرطة في نزاع يخلف قتلى وحرائق (فيديو)

وأوضح أن الهجوم الثاني أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر أيضا، لافتا إلى أن أوامر صدرت من وزارة الداخلية لاعتقال مدير شرطة الحيدرية بعد أن "ثبت للجهات تواطؤه مع أحد أطراف النزاع".

وأشار المصدر إلى أن النزاع ما زال قائماً، وتتخلله أعمال حرق لأراض زراعية ومنازل، في حين تحاول قوات الدفاع المدني إخماد النيران.

كما أكد أن قوة أمنية كبيرة توجهت إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على النزاع واعتقال المتورطين.