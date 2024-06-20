العراق.. تواطؤ مدير شرطة في نزاع يخلف قتلى وحرائق (فيديو)
أسفر نزاع على قطعة أرض زراعية عن مقتل شخصين وحرق منازل في مدينة النجف، جنوبي غرب بغداد، الأربعاء، في وقت أمرت فيه وزارة الداخلية باعتقال قائد للشرطة بسبب تواطئه مع أحد الأطراف، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن شخصا قُتل وأصيب آخر، خلال مشاجرة مسلحة في ناحية الحيدرية بين أشخاص من عشيرتين داخل محطة وقود في ناحية الحيدرية، قبل أن يتجدد النزاع بعد هجوم قام به أقارب القتيل على أراض ومنازل للجاني.
وأوضح أن الهجوم الثاني أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر أيضا، لافتا إلى أن أوامر صدرت من وزارة الداخلية لاعتقال مدير شرطة الحيدرية بعد أن "ثبت للجهات تواطؤه مع أحد أطراف النزاع".
وأشار المصدر إلى أن النزاع ما زال قائماً، وتتخلله أعمال حرق لأراض زراعية ومنازل، في حين تحاول قوات الدفاع المدني إخماد النيران.
كما أكد أن قوة أمنية كبيرة توجهت إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على النزاع واعتقال المتورطين.