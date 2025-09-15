دار الأوبرا المصرية تحتفي بذكرى رحيل "كروان الشرق" فايزة أحمد

تستعد دار الأوبرا المصرية لإحياء أمسية فنية مميزة لإحياء ذكرى رحيل الفنانة فايزة أحمد، الشهيرة بـ "كروان الشرق ".

وقالت وزارة الثقافة إن الحفل سيقام في التاسعة من مساء الخميس الـ18 من سبتمبر/ أيلول، على خشبة مسرح الجمهورية، وتحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

ومن المتوقع أن يتضمن الحفل باقة من روائع فايزة أحمد التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور العربي، من بينها: ليه يا قلبي ليه، يالاسمراني، خاف الله، غلطة واحدة، أحبه كثيرًا، وخليكوا شاهدين.

كما يشمل الحفل مختارات من مؤلفات كبار المطربين، مثل: متحرمش العمر منك، قولي عملك إيه قلبي، إياك من حبي، ياللي سامعني، فوق غصنك يا لمونة، وجانا الهوى. ويؤدي هذه الأعمال نخبة من نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى، وهم: يحيى عبد الحليم، أحمد قمر الزمان، سامح منير، آية عبد الله، هند النحاس، وآيات فاروق.

يذكر أن الفنانة المصرية فايزة أحمد بدأت رحلتها في عالم الغناء حين كان عمرها 11 عامًا فقط، إذ تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت في اختبارات القبول لتُعتمد مطربة، ثم انتقلت إلى مصر لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها، من ثم التقت بالراحل محمد الموجي، الذي يعتبر من أبرز أسباب نجاحها.

كما تعاونت كروان الشرق مع عمالقة التلحين في مصر، من بينهم: كمال الطويل، محمود الشريف، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان، ورياض السنباطي، كما قدّم لها الموسيقار بليغ حمدي مجموعة من الألحان التي أحبها جمهورها.





