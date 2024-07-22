توفي، اليوم الاثنين، سعيد راد، أشهر الفنانين الإيرانيين، عن عمر ناهز 80 عاماً، في العاصمة طهران مسقط رأسه، بعد معاناته من المرض.

ودخل "سعيد راد"، الذي يُوصف بـ"نجم السينما الإيرانية"، المستشفى منذ حوالي 10 أشهر بعد سقوطه على الأرض، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت نجاة راد، ابنة سعيد راد، في وقت سابق، إن والدها خضع لعملية جراحية بعد الحادثة، لكن الجودة السيئة للطرف الاصطناعي المستخدم في هذه العملية تسببت بمزيد من المشكلات.

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ولعب الفنان في السينما الإيرانية أدوارًا في أفلام شهيرة مثل "تانغسير وسفر سينغ" قبل الثورة.

وبعد الثورة عام 1979، التي قادها روح الله الخميني، مُنع من التمثيل، وفي منتصف الثمانينيات هاجر إلى كندا، لكنه عاد إلى إيران بعد 20 عامًا، واستأنف التمثيل والعودة إلى السينما.

وأدى سعيد راد في السنوات الأخيرة أدورًا تمثيلية في المسلسلات التلفزيونية.