نفوق 50 حوتا طيارا بعد جنوح جماعي على شاطئ اسكتلندي (صور)

وأُحيطت السلطات علما بالواقعة صباح الأحد، وباءت بالفشل محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة، وقرر المنقذون فيما بعد قتلها برحمة رأفة بها، ونفق 55 حوتا في المجمل، ويُعتقد أن حوتا واحدا فقط نجا.