بايدن يحث الأمريكيين على رعاية لاجئين جدد

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إن "هيئة الاستقبال هي أكبر برنامج مبتكر لاستقبال اللاجئين منذ أربعة عقود".

وقال إن الهدف في العام الأول، هو إشراك عشرة آلاف أمريكي في البرنامج لاستضافة نحو 5000 لاجئ.

ويتعين على أي أمريكي، أو في البداية، أي مجموعة مكونة من 5 أفراد يرغبون في رعاية لاجئ أن يخضعوا لتحريات أمنية مكثفة وتقديم دليل على قدرتهم المادية على تحمل ذلك.

ولا توجد حوافز مالية متوقعة لهؤلاء المشاركين الذين سيتعين عليهم إثبات أن لديهم تحت تصرفهم 2275 دولارًا لكل لاجئ مدة ثلاثة أشهر لشراء الملابس والضروريات الأساسية الأخرى.

وقرر الرئيس جو بايدن، أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستقبل خلال كل سنة مالية تبدأ من تشرين الأول/أكتوبر 125 ألف لاجئ، وهو عدد أزيد بكثير مما سمح به الرئيس السابق دونالد ترامب.