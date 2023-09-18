موجة حارة ربيعية تلهب أستراليا وتكسر أرقاماً قياسية

قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن موجة حارة ربيعية تجتاح مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد بما في ذلك سيدني، ستشتد الاثنين.

يأتي ذلك، مع توقع تسجيل درجات حرارة تفوق متوسط درجات الحرارة لشهر أيلول/سبتمبر، في مناطق بأستراليا.

وتتعرض أستراليا لموجة حارة متزايدة منذ مطلع الأسبوع بدأت في مناطق وسط البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومن المرجح أن تستمر حتى الأربعاء في أنحاء ولايات جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه يتوقع كسر عدة مستويات قياسية جرى تسجيلها أوائل الربيع على مدى الأيام المقبلة، واصفا الحرارة بأنها "غير معتادة إطلاقا في أيلول/سبتمبر".

وقال المكتب في منشور على منصة "فيسبوك" الأحد "يُتوقع ألا تنكسر الموجة الحارة حتى الأربعاء فصاعدا، إذ ستعبر كتلة هواء بارد أقوى ولايات الجنوب الشرقي".

ووفقا لتوقعات مكتب الأرصاد فإن درجات الحرارة في غرب سيدني ستصل إلى 36 درجة مئوية الاثنين قبل أن تتراجع إلى 22 درجة مئوية الخميس.