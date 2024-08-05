ألقت السلطات المصرية القبض على شخص ينتحل صفة طيار بشركة "مصر للطيران" ويمارس النصب والاحتيال على خريجي معاهد الطيران.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، بتهمة إيهام خريجي معاهد الطيران الخاصة بقدرته على توظيفهم بهدف الحصول منهم على مبالغ مالية طائلة.

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وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم خرج من السجن منذ فترة ليمارس نفس نشاطه القديم في النصب على الشباب الخريجين.

وتبين أن المتهم يستغل رغبة الكثيرين من الجيل الجديد في العمل بمجال الطيران والضيافة، عن طريق صفحة وهمية على "فيسبوك"، يعدهم عبر منشوراتها بتوظيفهم بشركة "مصر للطيران" كمضيفات وطيارين بزعم امتلاكه شبكة علاقات قوية، وعمله داخل مطار القاهرة.