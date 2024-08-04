أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي، عن امتنانها واشتياقها للجمهور، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب.

ونشرت الفنانة المصرية، التسجيل الصوتي عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس" وقالت فيه: "جمهوري الغالي وعيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا، ربنا يديكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي".

وتلقت شيرين عبد الوهاب العديد من التعليقات من جمهورها الذين تمنوا لها أن تعود سريعا.

وبدت السعادة على صوت شيرين عبد الوهاب، ما يشير إلى تعافيها بعد خضوعها للعلاج النفسي خلال الفترة الأخيرة، ينبئ بعودتها المرتقبة.

وكان الطبيب المعالج لشيرين عبد الوهاب، الدكتور المصري نبيل عبد المقصود، كشف في تموز/يوليو الماضي، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب "منعزلة حاليًا عن الجميع، وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها".

وطمأن عبد المقصود جمهور شيرين قائلًا، إنها "تحت رعايته الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يومًا، وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها، وعافيتها مرة أخرى".