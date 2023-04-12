جراح سعودي: الذين يزرعون قلبًا يسترجعون ذكريات المتبرع

أكد جراح القلب والباحث السعودي في مجال الخلايا الجذعية، الدكتور صفوق الشمري، أن ذاكرة المتوفَّى المتبرع بالقلب قد تنتقل إلى المريض.

وقال، خلال استضافته في برنامج "مراحل مع علي العلياني" إنه من الناحية الجراحية والطبية فإن القلب لا يحتوي أي ذاكرة، وإنما الذاكرة في الدماغ، لكن هناك حالات لمرضى زُرع لهم قلب يستطيعون تذكر ذكريات المتبرع المتوفَّى.

ولفت إلى أن من تتم زراعة قلب جديد لهم بإمكانهم أن يتذكروا ذكريات المتبرع، فعلى سبيل المثال قد يتذكر شخص مكانًا لم يزره من قبل، وحين يسأل أقارب المتبرع، يكتشف أن المتبرع كان يحب المكان المعني.

وأوضح أنه من الممكن كذلك أن تتغير صفات الشخص الذي تمت زراعة قلب له، ويتمتع بصفات قد تكون للمتبرع، مثل أن يصبح "رومانسيًا" أكثر، أو أن يحب رائحة عطر لم يكن يحبها من قبل.

وشدد الجراح الشمري على أن مثل هذه الحالات التي صادفتهم كثيرة، ولديهم فيها ملفات موثقة، مبينًا أنه لا يوجد تفسير علمي لهذه الظاهرة، لكن لا يمكن إنكار وجودها.