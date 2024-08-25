لقي 12 من حملة الجنسية الباكستانية مصرعهم بعد منع حافلتهم من دخول إيران والتوجه إلى العراق لأداء زيارة الأربعين التي جرت الأحد، في محافظة كربلاء وسط العراق.

وأفادت السلطات المحلية، بأن 12 شخصًا لقوا حتفهم، بعد إعادتهم من حدود إيران، على طريق سريع في منطقة مكران في إقليم بلوشستان، إثر سقوط الحافلة في أحد الأودية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن عطلاً في الفرامل أدّى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة.

وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، سقطت الحافلة في وادٍ على بعد 500 كيلومتر من الحدود بعد إعادتها من الحدود الإيرانية لعدم وجود أوراق ثبوتية، ولقي ركابها حتفهم.

وفي حادث مماثل آخر وقع في نفس، اليوم، على حدود البنجاب وكشمير، لقي 22 شخصًا حتفهم بعد سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان.

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وبحسب المسؤولين، وقع الحادث بالقرب من بلدة أزاد باتان على الحدود بين ولاية البنجاب والشطر الباكستاني من كشمير.

وفي وقت سابق، لقي 218 زائرًا باكستانيًا حتفهم في حادث حافلة بالقرب من محافظة يزد وسط إيران.

وكان الركاب متوجهين إلى مراسم الأربعين، وحافلتهم مسافرة من مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية إلى حدود الشيب في خوزستان جنوبي إيران.