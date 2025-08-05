شارون ستون تكشف تفاصيل شجارها مع مايكل دوغلاس

كشفت الممثلة الأمريكية شارون ستون أن علاقتها مع النجم مايكل دوغلاس بدأت بخلاف حاد، قبل وقت طويل من اشتراكهما في بطولة فيلم Basic Instinct عام 1992. وفي مقابلة حديثة مع Business Insider، قالت ستون إن أول احتكاك بينهما كان خلال مهرجان كان السينمائي، عندما دافعت عن صديق كان دوغلاس يتحدث عنه بسوء.

وأوضحت ستون أن دوغلاس كان ينتقد شخصا وأطفاله خلال حديث جماعي، وعندما تدخلت للدفاع عنه، رد عليها بحدة قائلًا: "ماذا تعرفين أنتِ؟" عندها طلبت منه أن "يخرجا للتحدث"، وهو ما حدث. وخارج المكان، أخبرته ستون أنها صديقة مقربة للعائلة التي كان ينتقدها. وأضافت أن الحديث انتهى بطريقة "ودية"، لكنها تعتقد أن الأمر ترك انطباعا دائما لدى دوغلاس، وربما جعله مترددا في العمل معها بالفيلم.

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ورغم البداية المتوترة، أكدت ستون أن هذا التوتر ساعدها خلال التصوير، حيث لم تكن تتأثر بانفعالات دوغلاس؛ ما أضفى واقعية على أدائهما المشترك. وقالت "لم أكن أرتبك إذا صرخ في وجهي.. وهذا ساعد في ديناميكية شخصياتنا." وأكدت أنهما أصبحا "أعز الأصدقاء" لاحقًا.

لكن ممثل دوغلاس نفى رواية ستون، مؤكدا أن الممثل لم يكن يعرفها قبل اختبارها للدور. وقال: "مايكل دوغلاس لا يتذكر أنه التقى بشارون ستون أو سمع عنها قبل أن يرى اختبارها من قبل المخرج بول فيرهوفن، وحينها فقط قال إنها الممثلة المناسبة للدور."

كما تحدثت ستون عن تحديات أخرى واجهتها في التصوير، منها مناداتها باسم "كارين" من قبل أحد منتجي الفيلم طوال فترة العمل، وفارق الأجور الكبير، حيث تقاضت 500 ألف دولار فقط مقابل 14 مليون دولار لدوغلاس. وقالت إن تلك الإهانات تركت أثرا نفسيا عميقا بداخلها، حتى بعد نجاح الفيلم.



