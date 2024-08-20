إذا كنت والدًا، قد تقلق بشأن نمو طفلك وتطوره، بما في ذلك تغذيته، تحصيله الدراسي، وتكوين الصداقات. لكن قلقك قد يزيد إذا اكتشفت أن طفلك يمارس "التنمر".

بحسب موقع "كليفلاند"، تشدد الدكتورة إيمي لي، عالمة نفس الأطفال، على أهمية تعليم الأطفال منذ الصغر أن التنمر سلوك غير مقبول.

والتنمر هو سلوك عدواني متكرر يهدف للسيطرة على الآخرين، ويمكن أن يحدث في أي مكان، حتى عبر الإنترنت.

ولتجنب تنشئة طفل متنمر، من الضروري تعليم القيم الأساسية مثل الاحترام واللطف في مرحلة مبكرة، وتعليم الأطفال كيفية التعامل مع مشاعرهم.

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كما يجب تعزيز السلوكيات الإيجابية ومعالجة السلوكيات السلبية باستخدام "مهلة زمنية" للتهدئة والتوجيه.

أما إذا تعرض طفلك للتنمر، من المهم تعليمه عدم الرد بالعنف، بل التصرف بحزم ورفض الانصياع للمتنمر.

وحتى لو كان الطفل مراهقًا ويمارس التنمر، يمكن تصحيح سلوكه بمساعدة متخصصين في الصحة العقلية.