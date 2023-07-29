سوريا.. حرائق اللاذقية تتسع وسط تناقض التصريحات حول مشاركة الروس في إخمادها

اتسعت رقعة الحرائق المشتعلة في محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا لليوم الخامس على التوالي، إلى أراض جديدة في الريف الشمالي؛ وذلك بفعل الرياح، وسط تناقض بالتصريحات حول مشاركة الطيران المروحي الروسي في إخمادها.

وقال مسؤولون في الدفاع المدني باللاذقية، إن الحرائق وصلت إلى قرية السكرية التابعة لبلدة ربيعة، وأشاروا إلى أن 77 سيارة إطفاء تشارك في عمليات إخمادها.

من جهته، أكد قائد فوج إطفاء اللاذقية، المقدم مهند جعفر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الطيران المروحي السوري بدأ المشاركة الآن في إخماد الحريق بموقع السكرية في بلدة ربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

وأضاف أن روسيا تدخلت للمساعدة في عمليات الإطفاء عبر إرسال مروحيات إلى بعض المناطق وسيارتي إطفاء بعتادهما الكامل.

وأشار إلى أن الحرائق تمتد تجاه: طوروس شرق، طوروس غرب، بيت عجوز، ودير حنا، مؤكدا أن الإمكانيات المتوفرة لا تكفي للسيطرة على الحرائق؛ لاتساع رقعة انتشارها.

وأوضح مدير فوج إطفاء اللاذقية أن فرق الإطفاء تسعى لتطويق الحرائق والحد من انتشارها، لكن الرياح وعوامل المناخ لا تساعد على ذلك.

وكشف عن إصابة عدد من رجال الإطفاء بحالات اختناق وحروق وجروح بسيطة، دون تسجيل أي وفيات.

من جهته، نفى مدير الزراعة في محافظة اللاذقية، باسم دوبا، ما جاء على لسان جعفر، بأن الروس يشاركون في إطفاء الحرائق، مؤكداً: "حتى الآن لم نتلق أي مساعدة من الجانب الروسي في عمليات إطفاء الحرائق ولم نطلبها".

وقال دوبا في تصريح لـ"إرم نيوز" إنه حتى الآن لم يتم حصر المساحات المتضررة من الحرائق الممتدة على مساحات مختلفة، مضيفاً: "نحن مشغولون بعمليات الإطفاء ومن بعدها تتم عملية حصر الأضرار وإعلان طريقة تعويض المتضررين".

وأضاف دوبا: "كل الفرق تعمل في عملية الإخماد، وفي حال استمرت خلال الساعات القادمة دون تغيرات مناخية أو اشتداد في سرعة الرياح فسيتم الانتهاء من عمليات الإخماد يوم غد الأحد".

وأشار مدير الزراعة إلى أن تصريح وزير الزراعة محمد حسان قطنا عن أن سبب اندلاع الحرائق كان بسبب انفجار خزان كهربائي، جاء بناءً على أقوال أهالي المنطقة، لافتاً إلى أن تحقيقات الأمن الجنائي لم تنته بعد.

وأشار إلى أن انفجار الخزان ليس السبب الوحيد، "هناك حرائق مفتعلة في العديد من المناطق وأخرى زاد من انتشارها اتجاه الرياح".

وكشف دوبا أيضا عن أن هناك مساحة واسعة من الحرائق تم إشعالها من قبل طائرات مسيرة تابعة لـ"جبهة النصرة" المتمركزة في مناطق قريبة من شمال اللاذقية.

وتابع: لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو في المنازل السكنية بالقرى التي وصل إليها الحريق، واقتصرت الأضرار على المساحات الحرجية بنسبة كبيرة وبعض الأشجار المثمرة.

وأشار دوبا إلى أن المنطقة التي اندلعت فيها الحرائق كانت معرضة لحدوث الحريق الأسبوع الماضي، وفقا لتحذيرات منصة الغابات ومراقبة الحرائق.

وكانت "منصة الغابات ومراقبة الحرائق" (FIRMO) التابعة للهيئة العامة للاستشعار، أشارت الجمعة، إلى بدء تراجع مستويات خطورة الحرائق على مواقع الغابات شمال غربي سوريا، بدءاً من اليوم السبت.