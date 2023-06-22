ما الحالة التي يمرُّ بها ركاب غواصة "تيتان"؟.. خبراء يفسرون

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، أن البحث عن الغواصة لا يزال مستمرًا في منطقة تم فيها رصد ضوضاء بواسطة أجهزة السونار.

ويُعتقد أن الأكسجين الموجود على متن الغواصة التي تقل 5 أشخاص قد نفد، بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز إنجليزية" عن خفر السواحل الأمريكي.

في السياق، شرح مختصو الحالة التي قد يمرُّ بها ركاب غواصة "تيتان"، حيث أشارت طبيبة بحرية متقاعدة، الدكتورة، إيلين مارتي، لشبكة "CNN"، إلى أنه إذا كان ركاب الغواصة لا يزالون على قيد الحياة، في ظل وضع الأكسجين المتضائل، فإن انخفاض الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، والزيادة في ثاني أكسيد الكربون، يمثلان حالة ذعر كبير، بحسب وصفها.

مضيفة: "تشعر بأن عالمك يحاصرك، ويبدو الأمر كما لو أن كل شيء يضيق، كما لو كنت في نفق.. إنه إحساس مروع يشعر به الناس.. يشعرون بأنهم يموتون".