ما الحالة التي يمرُّ بها ركاب غواصة "تيتان"؟.. خبراء يفسرون

ما الحالة التي يمرُّ بها ركاب غواصة "تيتان"؟.. خبراء يفسرون
أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، أن البحث عن الغواصة لا يزال مستمرًا في منطقة تم فيها رصد ضوضاء بواسطة أجهزة السونار.
ويُعتقد أن الأكسجين الموجود على متن الغواصة التي تقل 5 أشخاص قد نفد، بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز إنجليزية" عن خفر السواحل الأمريكي.
في السياق، شرح مختصو الحالة التي قد يمرُّ بها ركاب غواصة "تيتان"، حيث أشارت طبيبة بحرية متقاعدة، الدكتورة، إيلين مارتي، لشبكة "CNN"، إلى أنه إذا كان ركاب الغواصة لا يزالون على قيد الحياة، في ظل وضع الأكسجين المتضائل، فإن انخفاض الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، والزيادة في ثاني أكسيد الكربون، يمثلان حالة ذعر كبير، بحسب وصفها.
مضيفة: "تشعر بأن عالمك يحاصرك، ويبدو الأمر كما لو أن كل شيء يضيق، كما لو كنت في نفق.. إنه إحساس مروع يشعر به الناس.. يشعرون بأنهم يموتون".
لفتت "مارتي" إلى أن شعور الركاب عندما يكون بمقدورهم تصديق أنهم يخسرون حياتهم بهذه الطريقة المرعبة.
شخصت "مارتي" الحالة التي قد يكون عليها الركاب بشكل مفصل، موضحة أنهم قد يكونون في حالة ضعف، ومصابين بالارتباك، وفقدان التركيز، والقدرة على الرؤية.
وزادت بالقول: "يفقدون الرؤية السليمة.. إنها طريقة مروعة للموت".
من جهته، قال غواص بحرية متقاعد، ريك أرمسترونغ: "ما لم ينتقلوا إلى السطح بحلول، يوم غد (الجمعة)، فإن الأمور تبدو قاتمة".
وحول الوضع القانوني لشركة "OceanGate"، ومستقبل الرحلات الاستكشافية التي تنظمها بعد حادثة اختفاء غواصتها "تيتان"، قال أرمسترونغ: "إذا كانوا سيستمرون في القيام بجولات سياحية في المحيط في مواقع مثل هذه، سيتطلب الأمر المزيد من التصديقات الصارمة".
وأضاف: "في بعض الأحيان، الأمر الجيد الذي ينتج عن حالات مثل هذه هو المزيد من اللوائح التي تعتمد على السلامة.. عندما كنت في البحرية، كان هناك المزيد من التصديقات، ومراقبة الجودة، وشهادات الجودة".
وشدد على ضرورة اتخاذ تنظيمات أكثر صرامة لمثل هذا النوع من المجالات، لتكون أكثر أمانًا.
في الإطار، انتقد جون لوكاسيو، (69 عامًا) الذي قضى اثنان من أعمامه في مأساة غرق سفينة "تايتانيك"، الرحلات الاستكشافية التي تقوم بها شركة "Ocean Gate".
وقال "لوكاسيو" في تصريحات لصحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، يوم الأربعاء، "هذا الأمر مثير للاشمئزاز، بصراحة.. أتمنى أن يتوقف الأمر، هذا نزول لمعاينة قبر". وتابع قائلًا: "لقد ماتوا بطريقة مأسوية مروعة.. إنهم لا يريدون أن ينزل الناس لرؤيتهم.. اتركوهم وشأنهم".