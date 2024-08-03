لقي 3 أشخاص من عائلة عُمانية، مصرعهم، وأصيب طفل رابع، اليوم السبت، في حادث مرور مروع لسيارة كانت تقلهم جميعاً بموقع يبعد عن القاهرة 380 كيلومتراً.

وقالت سفارة السلطنة في القاهرة، إن الأسرة العمانية كانت في طريقها من شرم الشيخ، عندما تدهورت السيارة التي كانت تقلهم، ليفارق أفراد الأسرة الحياة، وينجو طفل يبلغ من العمر عشر سنوات.

وذكر الصحفي العماني، خليفة الشماخي، أن الحادث تسبب بوفاة أم وابنتها وابن أختها، مشيراً لكون الأم هي رشيدة بنت خطيب بن عبدالله الشماخية، وهي موظفة في وزارة التنمية الاجتماعية.

كما قالت الوزارة في نعي موظفتها، إنها كانت تشغل منصب رئيسة قسم بدائرة برامج التأهيل والجودة في الوزارة.

وأوضحت السفارة العمانية في بيان، أنها تجري ترتيباتها لنقل الجثامين إلى عُمان، بجانب متابعة حالة الطفل المصاب الذي تم نقله إلى القاهرة.

وأوضحت أنها سترتب نقل الطفل المصاب إلى عُمان بعد التأكد من قدرته على السفر بناءً على تصريح الأطباء.

ومن المقرر أن يرافق الطفل عند عودته لبلاده، أحد أعضاء سفارة سلطنة عمان، بعد ان توفي جميع أفراد أسرته.