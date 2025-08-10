الكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم المتوسطي بعنّابة

تستعد مدينة عنابة الجزائرية لاحتضان فعاليات الدورة الـ5 لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، المقررة من الـ24 إلى الـ30 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.

وجرى اختيار إسبانيا كضيف شرف لدورة المهرجان الحالية، وذلك حرصًا من إدارة المهرجان على تعزيز التعاون الثقافي والسينمائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

كما ذهبت إدارة المهرجان نحو مدريد، تقديراً للإسهامات البارزة التي قدمتها السينما الإسبانية على مدى عقود في مجال الفن السابع.

وقال محافظ المهرجان محمد علال، إن إسبانيا تحتل مكانة رائدة في الصناعة السينمائية عالمياً، إذ أنتجت عام 2023 نحو 375 فيلماً روائياً، ما وضعها في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الإنتاج.

وبيّن أن استضافة إسبانيا كضيف شرف تمثل فرصة فريدة للجمهور الجزائري والمتوسطي لاكتشاف أعمال سينمائية متميزة من بلد عُرف بمخرجيه الكبار وجرأته الفنية والتزامه بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والتاريخية.

وأشار علال إلى أن ذلك الخيار يأتي أيضًا بسبب مواقف العديد من نجومه الداعمة للقضية الفلسطينية، ما يضفي على مشاركتهم بعدًا رمزيًا خاصًا.

ومن المُقرر أن تشمل فعاليات الدورة الحالية، 6 مسابقات رسمية، أبرزها "أفضل فيلم روائي طويل"، و"أفضل فيلم وثائقي طويل"، و"أفضل فيلم قصير".

كما تتضمن "جائزة عمار العسكري"، و"جائزة الذكاء الاصطناعي"، التي تمنح لأول مرة في الجزائر لعمل سينمائي أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس انفتاح المهرجان على التكنولوجيا والفنون الناشئة.

وستتضمن مشاركة إسبانيا عروضاً سينمائية مختارة، ولقاءات مع مخرجين وممثلين إسبان، إلى جانب أنشطة تسلط الضوء على تاريخ وتجارب السينما الإسبانية.