تعليق "غريب" من محمد رمضان على حفل مهرجان "موازين"‎

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بفيديو من حفل ختام مهرجان "موازين" الذي أحياه في المغرب.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، مقطع الفيديو مصحوبًا بتعليق قال فيه "أنا مش أسطورة جيلك، أنا أسطورة كل جيل.. من حفل ختام مهرجان موازين الدولي".

وتباينت ردود الأفعال حول التعليق، إذ رأى فيه كثيرون "نبرة غرور" واستمرارا لنهج رمضان "المستفز" برأيهم، بينما اعتبر آخرون أن تعليق الفنان جاء كنوع من الاحتفاء المشروع، وإن كان مبالغًا فيه.

وكان محمد رمضان أكد في وقت سابق، أن مقاطعة المهرجانات الفنية لا تدعم قضية فلسطين، مشيرًا إلى أن الدعم قائم وواجب عبر صور وأشكال مختلفة ليس من بينها تجميد الأنشطة الفنية.

وأوضح النجم المصري في تصريح للصحافة المغربية على هامش مشاركته في الدورة الـ19 من مهرجان "موازين"، أن الحياة يجب ألّا تتوقف لكي نعبر عن دعمنا للقضية، لافتًا إلى أن مقاطعة الفعاليات الموسيقية لا تعتبر دعمًا.

واعتبر أن المشاهير العرب يجب أن يشتغلوا ويصعدوا فوق منصات كبيرة وعالمية، للتعبير عن مواقفهم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الجميع، ودعمها سيبقى دائمًا.