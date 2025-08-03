حالة نادرة.. طفل يولد بـ"جلد سمكة" في العراق

شهد مستشفى البتول للولادة في محافظة ديالى شرقي العراق، ولادة طفل مصاب باضطراب جلدي نادر يعرف بمرض "السماك"، وهي حالة وراثية تُصيب الجلد وتؤدي إلى ظهور قشور سميكة وجافة تغطي الجسم بشكل يشبه جلد السمكة.

وبحسب مصادر طبية، فقد تم تشخيص الحالة فور الولادة، حيث لاحظ الطاقم الطبي وجود طبقة قشرية كثيفة وغير طبيعية على جلد الطفل، ما استدعى نقله مباشرة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

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ويُعد هذا النوع من الاضطرابات الجلدية من الحالات النادرة للغاية، إذ تُسجل الإصابة به عند وجود خلل جيني وراثي يُنقل إلى الطفل عندما يكون كلا الوالدين حاملين الطفرة الجينية نفسها.

وتعد هذه الحالة هي الثالثة من نوعها التي تسجل في العراق، بعد حالتين مماثلتين تم رصدهما سابقاً في كل من مدينة الموصل ومحافظة البصرة.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قال الدكتور عدي خورشيد، الاختصاصي في طب النسائية والتوليد بمستشفى البتول، إن "الحالة عبارة عن اضطراب جلدي وراثي شديد يُعرف علمياً بـ(السماك – Ichthyosis)، وهو من الأمراض الجلدية المزمنة التي تتسبب في تشكل قشور سميكة وجافة تغطي الجلد، ما يضفي عليه مظهراً يشبه جلد السمكة".

وأضاف خورشيد أن "الحالة شُخصت فور الولادة، وكان الجلد مغطى بطبقة قشرية كثيفة غير طبيعية، وتستلزم العناية الفائقة والترطيب الدائم، لتفادي المضاعفات المحتملة كالجفاف أو الالتهابات الجلدية".

وتحذر منظمات صحية من أن أمراضاً جلدية كهذه تتطلب تجهيزات خاصة داخل المستشفيات، فضلاً عن توفير العلاجات التخصصية التي غالباً ما تكون مرتفعة التكلفة، وغير متوفرة بسهولة.