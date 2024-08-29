بعد وفاته.. آلان ديلون "متورط" بعملية احتيال إلكتروني (فيديو)

استخدمت صورة الممثل الراحل آلان ديلون، الذي توفي في الـ18 من أغسطس، بعملية احتيال تهدف إلى جذب مستخدمي الإنترنت إلى كازينو إلكتروني. ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد تم تصفح عملية الاحتيال أكثر من مليوني مرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر حساب على منصة "إكس" لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، تم انتحال هوية ديلون باستخدام صوته وصورته.

ويُسمع في الفيديو صوتٌ مزيفٌ للممثل وهو يقول: "إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فأنا متّ بالفعل، وسأعطيك مئة ألف يورو إذا لم تتمكن من الفوز في كازينو الإنترنت الخاص بي."

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن الإعلان الكاذب قد تم تعطيله، لكن لا تزال هناك مقاطع فيديو أخرى تعيد توجيه المستخدمين إلى الكازينو.

وفي ردّها على استفسار وكالة فرانس برس، أكدت شركة "ميتا" أن مقطع الفيديو يخالف قواعد المنصة المتعلقة بنشر إعلانات مضللة باستخدام صور شخصيات عامة.

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وأوضحت "ميتا" أنها أنشأت نماذج تهدف تحديدًا إلى رصد أي محتوى يَلقى انتشارًا بفضل استخدامه صور مشاهير، للتصدي بشكل أفضل لمحتويات مماثلة.

وتُغذّي ظاهرة "التزييف العميق"، أي المحتوى المزيّف باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي ينتشر عبر الإنترنت، موجة من المعلومات المضللة تطال عددًا كبيرًا من الشخصيات، بينهم مثلًا المغنية تايلور سويفت، وتثير القلق قبل الاستحقاقات الانتخابية كالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي نهاية يوليو، واجه إيلون ماسك وابلًا من الانتقادات بعد نشره محتوى يتضمّن "تزييفًا عميقًا" في صفحته التي يتابعها 192 مليون مستخدم عبر منصة "إكس".