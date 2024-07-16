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تحقيقات مكثفة لمعرفة سبب وفاة الممثل ريتشارد سيمونز

تحقيقات مكثفة لمعرفة سبب وفاة الممثل ريتشارد سيمونز
ريتشارد سيمونزالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
16 يوليو 2024، 12:57 م

تجري إدارة شرطة لوس أنجلوس تحقيقات مكثفة للتعرف على سبب وفاة الرياضي والممثل ريتشارد سيمونز، وفقًا لما أكدته مجلة "بيبول". 

وفارق سيمونز الحياة يوم الـ13 من يوليو الجاري، بعد يوم من احتفاله بعيد ميلاده الـ76، في منزله في لوس أنجلوس.

واستجابت السلطات لمكالمة من مدبرة منزل سيمونز في الساعة الـ10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت.

وأفاد مكتب الفحص الطبي بأنه أجل الكشف عن سبب وفاة الممثل، لإجراء تحقيقات واختبارات إضافية قد تستغرق حتى ثلاثة أشهر. 

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 وقال وكيل سيمونز إن سيمونز كان ممتنًا لحياته ولقضاء عيد ميلاده الأخير من خلال مساعدة الناس.

وفي مقابلته الأخيرة، عبر سيمونز عن تواضعه وحبه لمعجبيه، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه إنسانًا عاديًّا، رغم تأثيره الكبير في مجال اللياقة البدنية والتغذية.

وقال "لم أفكر في نفسي قط كشخصية مشهورة.. الناس لا يعرفون هذا، أنا حقًّا شخص خجول ومنطوٍ بعض الشيء، ولكن عندما يرتفع هذا الستار، فهذه قصة مختلفة أنا هناك لأجعل الناس سعداء".

لوس أنجلوسوفيات

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