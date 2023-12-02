"الصديق الكبير" لإسرائيل يلتقي أقارب 3 أشخاص تحتجزهم حماس

التقى حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر أمس الجمعة مع أقارب ثلاثة أشخاص تحتجزهم حركة حماس في غزة، في إطار الدعم لعائلات الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

قدم شوارزنيغر منحوتات برونزية على هيئة نسر لزواره في شركة إنتاج فيديو في سانتا مونيكا غربي لوس أنجلوس. وفي المقابل قدموا لشوارزنيجر قلادات تعريفية تحمل عبارة "أعيدوهم".

وقال شوارزنيغر، الذي أعلن نفسه "صديقا كبيرا للشعب اليهودي وإسرائيل"، إنه يريد تعزيز الرسالة التي تطالب بعدم التخلي عن الذين ما زالوا محتجزين.

وقال شوارزنيغر، النجم السينمائي وبطل كمال الأجسام السابق "هنا يأتي دوري لأنه عندما تكون من المشاهير، تكون لديك قدرة معينة على التواصل مع الجماهير لأن الكثير من الكاميرات ستبرز ذلك (الحدث)".

وتم ترتيب اللقاء من قبل ما تطلق عليه إسرائيل "متحف التسامح" في القدس.