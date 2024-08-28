"الميراث" ينهي حياة عائلة بأكملها في العراق

تكشفت تفاصيل جريمة مروعة وقعت في العراق، بعد مقتل عائلة بأكملها وحرق منزلها، عندما أقدم مسلحون على قتل وحرق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، اليوم الأربعاء، في الحي العصري بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكرت مصادر لـ"إرم نيوز" أن "الجريمة وقعت بسبب خلاف عائلي بين أولاد العم على الإرث، إذ ارتكب مسلحون الجريمة ولاذوا بالفرار".

وأفاد مصدر أمني لـ"إرم نيوز" بأن ضحايا الجريمة التي سجلتها محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، هم أسرة مكونة من أب وأم وابنهما، البالغ من العمر 15 عاما.

وأضاف أن "المسلحين أضرموا النار في بعض غرف المنزل"، لافتا إلى أنه شُكِّل فريق أمني لكشف ملابسات الجريمة، التي تعد الأولى من نوعها في قضاء بيجي، الذي ينعم بالأمن والاستقرار، ولم يسبق له أن سجل جرائم من هذا النوع.

وأكد المصدر أن الجريمة مجرد حادثة جنائية، وليس كما أشيع "إرهابية"، مبينا أن التحقيق لا يزال مستمرا لكشف جميع ملابساتها وتسليم الجناة، الذين لاذوا بالفرار، للجهات المختصة.