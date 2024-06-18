بسبب هاتفها.. "مؤثرة" جزائرية تلقي بنفسها من قطار متحرك (فيديو)

وبعد نقلها إلى المستشفى وتلقيها العلاج اللازم، ردَّت رجيل على الانتقادات مبررة فعلتها بالقول: "ذاكرة هاتفي كل حياتي وهو الأمر الذي جعلني أتخذ قرارًا عاجلًا بإلقاء نفسي من القطار لاستعادته".

وكانت الواقعة لاقت انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن استغرابهم لِما أقدمت عليه رجيل التي يتابعها 3.7 مليون شخص على منصة "إنستغرام".