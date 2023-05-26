أكثر من 14 ألف مهني شاركوا في مهرجان "كان" السينمائي
حضر أكثر من 14 ألف مهني معتمد في قطاع الأفلام والسينما العالمية، مهرجان "كان" السينمائي.
ووصف هذا الحضور بـ "مشاركة قياسية" في السوق الفني الذي أسس في عام 1959 ليكون ملتقى للمنتجين والموزِّعين والمُصدِّرين والمستوردين في قطاع السينما العالمية.
ونقلاً عن "فرانس برس"، كشف المدير المفوض للسوق، غيّوم اسميول، أن "السوق الفني حطّم رقماً قياسيّاً هذا العام لناحية الحضور، إذ سُجّل مجيء أكثر من 14 ألف مهني مُعتمد في قطاع السينما من أكثر من 120 دولة، محطّماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 12500 شخص للعام 2019".
وبحسب اسميول، فقد تجاوزت الأرقام التي كانت تُسجّل قبل جائحة كوفيد-19، حيث استقبل السوق في العام الماضي حوالي 12 ألف مهني.
وأشار إلى أنّ هذه الزيادة في عدد الحضور تعود إلى ارتفاع عدد المهنيين الذين أتوا من آسيا وأفريقيا، وعودة مهنيين من دول كالمغرب وجنوب أفريقيا، في حين أن الهند التي كانت ضيف شرف في العام الفائت، "عززت مشاركتها بشكل أكبر".