أكثر من 14 ألف مهني شاركوا في مهرجان "كان" السينمائي

ونقلاً عن "فرانس برس"، كشف المدير المفوض للسوق، غيّوم اسميول، أن "السوق الفني حطّم رقماً قياسيّاً هذا العام لناحية الحضور، إذ سُجّل مجيء أكثر من 14 ألف مهني مُعتمد في قطاع السينما من أكثر من 120 دولة، محطّماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 12500 شخص للعام 2019".

وبحسب اسميول، فقد تجاوزت الأرقام التي كانت تُسجّل قبل جائحة كوفيد-19، حيث استقبل السوق في العام الماضي حوالي 12 ألف مهني.