أكدت السلطات الليبية المختصة عثورها على عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية بمدينة سرت.

وأعلنت "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" اكتشاف مقبرة جماعية في حي"الكامبو"في منطقة "الجيزة البحرية"، لافتة إلى أن الفرق استخرجت 24 جثمانًا لم يُتَعَرَّف على أصحابها.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أن فرقها انتشلت الحالات من المباني المهدمة داخل الحي.

وجرى أخذ عينات DNA من 59 حالة مجهولة الهوية، وذلك بعد الكشف عليها من إدارة الطب الشرعي بالهيئة.

ودُفِنَت الجثامين المنتشلة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والشرعية، داخل مقبرة "أبو رويلة" في مدينة سرت.