انتشار سل الغدد اللمفاوية يثير القلق في المغرب

انتشر بشكل متزايد ومقلق مرض سل الغدد اللمفاوية، في بعض المناطق المغربية، إذ تحوم شكوك حول حليب غير معقم يشتريه المواطنون من المزارعين أو الباعة الجائلين بدون مراقبة.

ويواصل سل الغدد اللمفاوية حضوره في المشهد الصحي في المغرب، إذ تعرف مستشفيات عمومية وعيادات خاصة، خلال الأشهر الأخيرة، تسجيل هذا النوع من السل ذي المنشأ الحيواني، ما اضطر برلمانيين إلى طرح أسئلة حول الموضوع داخل المؤسسة التشريعية المغربية.

وما دام منشأ سل العقد اللمفاوية حيوانيا، فإن استهلاك الحليب ومشتقاته الطازجة وغير المعقمة، السبب الرئيس في الإصابة بهذا النوع من السل الموجود أصلا في حليب الأبقار المريضة بالسل الرئوي.

وكانت السلطات الصحية في سطات (جنوب غرب)، أعلنت سابقا أن ارتفاع حالات السل بالمنطقة راجع بالخصوص إلى شرب الحليب ومشتقاته من ألبان، الذي يباع داخل المدينة من طرف بعض الباعة الجائلين بالأزقة والأحياء دون احترام شروط الحفظ والسلامة الصحية، وقد يحمل البكتيريا المسببة لهذا المرض.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن "الجفاف وقلة الكلأ وارتفاع أسعار العلف، دفعت مربي الأبقار الحلوب بيع منتوجهم من الحليب ومشتقاته إلى المستهلك بصفة مباشرة، أو بيعه للمحلات غير الخاضعة للمراقبة، ما يسبب في تفشي المرض".

وأوضح الخراطي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "داء سل الذي ينتقل من الأبقار إلى الإنسان عن طريق استهلاك الحليب غير المعقم، يبقى محدود الانتشار إذا قامت السلطات الصحية البيطرية بالقيام بحملات الكشف المرض".

وأضاف الفاعل في حماية المستهلك، أن "هذه الحملات مكلفة للدولة لأنها تتطلب تعويض مربي الأبقار الحلوب عند التأكد من إصابتها، ثم ذبح الحيوانات المصابة أو شبه المصابة المتواجدة بنفس الإسطبل؛ وهي عملية ذبح تتم تحت مراقبة بيطرية بالمجازر".