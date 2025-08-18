هيلين ميرين: جيمس بوند يجب أن يبقى رجلًا

قالت الممثلة البريطانية هيلين ميرين: إنها رغم كونها نسوية، فإن جيمس بوند القادم "يجب أن يكون رجلًا".

ويأتي تصريح ميرين بعد أن كشفت استوديوهات أمازون إم جي إم، التي تولت السيطرة الإبداعية على شخصية 007، الشهر الماضي أن مؤلف مسلسل "بيكي بلايندرز" ستيفن نايت سيقوم بكتابة سيناريو الفيلم القادم/ بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقالت الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار لمجلة "ساغا": "أنا نسوية للغاية، لكن جيمس بوند يجب أن يكون رجلًا. لا يمكن أن يكون امرأة. الأمر ببساطة لن ينجح".

وتابعت "جيمس بوند يجب أن يكون جيمس بوند، وإلا فإنه سيصبح شيئًا آخر".

وتشارك ميرين، 80 عامًا، في بطولة فيلم "Thursday Murder Club " الجديد، إلى جانب الممثل السابق لشخصية 007 بيرس بروسنان. الفيلم هو دراما جريمة مقتبسة من الكتاب الأكثر مبيعًا لمقدم البرامج التلفزيونية ريتشارد أوسمان.

أخبار ذات علاقة زوجة نجم "جيمس بوند" السابقة تكشف تفاصيل إصابته بالخرف

ويتفق بيرس، 72 عامًا، مع الممثلة بشأن تجسيد بوند القادم وقال للمجلة: "أوه، أعتقد أنه يجب أن يكون رجلًا".

وأضاف: "أتمنى لهم (أمازون) التوفيق. أنا متحمس جدًّا لرؤية الرجل القادم على المسرح ورؤية حيوية وحياة جديدة تمامًا لهذه الشخصية".

وتابع "أنا أعشق عالم جيمس بوند. لقد كان جيدًا جدًّا بالنسبة لي. إنه الهدية التي تستمر في العطاء".

وأضاف "وأنا الآن مجرد فرد من الجمهور، أجلس وأقول: 'أرنا ما ستفعله'".

والفيلم، الذي سيعرض على نتفليكس في الـ28 من أغسطس/آب، يتناول مجموعة من المتقاعدين يحلون الجرائم، ويجسد أدوارهم كلٌّ من الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار ميرين، ونجم فيلم "ماما ميا!" بروسنان، وممثلة فيلم "فتيات التقويم" سيليا إيمري، ونجم فيلم "غاندي" بن كينجسلي.