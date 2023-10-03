37 قتيلًا إثر انفجار بمصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا

لقي 37 شخصًا على الأقل، بينهم امرأتان، حتفهم حرقًا بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية بجنوب نيجيريا، وفق قول مسؤول أمني محلي اليوم الثلاثاء.

وتعد عمليات التكرير غير المرخصة أمرًا شائعًا في منطقة دلتا النيجر، الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود بهدف بيعه لتحقيق الربح.