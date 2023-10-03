37 قتيلًا إثر انفجار بمصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا
لقي 37 شخصًا على الأقل، بينهم امرأتان، حتفهم حرقًا بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية بجنوب نيجيريا، وفق قول مسؤول أمني محلي اليوم الثلاثاء.
وتعد عمليات التكرير غير المرخصة أمرًا شائعًا في منطقة دلتا النيجر، الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود بهدف بيعه لتحقيق الربح.
وهذه الممارسة، التي يمكن أن تكون بسيطة مثل غلي النفط الخام في البراميل لاستخراج الوقود، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.
وقال قائد الأمن في المنطقة، روفوس ويليكيم، إن الحادث الأخير وقع في الساعات الأولى من يوم أمس الإثنين، في منطقة إيبا بولاية ريفرز.
ورأى شاهد عيان أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصًا في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة ودراجة نارية.
وأوضح ويليكيم: "أصيب 35 في الحريق، وتوفي شخصان هذا الصباح في المستشفى"، مشيرًا إلى أن الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم.