الحكم بحبس الفنان المصري محمد غنيم 3 سنوات لتهديده طليقته

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بالقتل والسب والخوض في شرفها.

وبدأت القضية قبل نحو عامين، حين اتهم غنيم طليقته حين كانت على ذمته بالجمع بين زوجين في تصريحات أثارت ضجة وفتحت الباب لاتهامات متبادلة بين الطرفين.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة بإحالته للمحاكمة، بتهمة تهديد طليقته المذيعة رانيا نبيل بإفشاء أمور خادشة للشرف.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم محمد غنيم 63 سنة، طبيب بشري وممثل مخلي سبيله، أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة "مصر القديمة"، محافظة القاهرة، هدد المجني عليها رانيا نبيل، كتابة وشفاهيا بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.