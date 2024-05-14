الكويت.. السماح لممثلي مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بالتمثيل وفق شروط

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن وزارة الإعلام سمحت بعودة ممثلي مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" إلى التمثيل في البلاد، شرط توقيع تعهدات بعدم التصوير خارج الكويت، إلا بعد موافقة الوزارة.

وكانت العيدان كشفت قبل ذلك أن الفنانة هدى حسين استُبدلت بمواطنتها الفنانة إلهام الفضالة في مسرحية "الطابق الثاني". كما أشارت إلى أنه تم البحث عن ممثلة بديلة عن الفنانة مرام أيضا، وذلك بعد قرار وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، التي كان مقررا عرضها في عيد الفطر، بسبب مشاركة طاقم عمل "زوجة واحدة لا تكفي فيها".