بعد الإيقاف وتهديدات ترامب.. عودة جيمي كيميل تحقق 19 مليون مشاهدة

سجل أول ظهور للإعلامي الأمريكي جيمي كيميل بعد الإيقاف نحو 19 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب التابع لغوغل وموقع إنستغرام التابع لشركة ميتا في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء.

وحققت فقرة كيميل 13.3 مليون مشاهدة على يوتيوب و5.6 مليون مشاهدة على إنستغرام، وذلك حتى الساعة 0130 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولم تبث شبكة (إيه.بي.سي) العرض، الذي أذيع بعد ساعات من إعلان الشركة الأم للشبكة والت ديزني رفع الإيقاف عنه.

وعاد كيميل إلى تقديم برنامجه بعد ستة أيام من تعليقاته بشأن المتهم بقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، التي أثارت غضبا على منصات التواصل الاجتماعي وضغطا من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقبل بث البرنامج، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه "لا يمكنه تصديق " أن إيه.بي.سي أعادت برنامج كيميل، وألمح إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الشبكة.

ودافع المذيع الفكاهي جيمي كيميل عن حرية التعبير لدى عودته إلى الشاشات الأمريكية الثلاثاء، واصفا الضغوط الحكومية على برنامجه بأنها "مخالفة للقيم الأمريكية" فيما اعتبر معارضوها بأنها اعتداء على الحقوق الدستورية.

وأشاد كيميل الذي بدا التأثّر واضحا عليه في مونولوج مطوّل بردود الفعل الشعبية الغاضبة من اليمين واليسار على حد سواء، على إيقاف برنامجه، فيما هدد الرئيس دونالد ترامب بمقاضاة محطة "أيه بي سي" التي تبثّ البرنامج.

وقال كيميل وسط تصفيق حار إن "تهديد الحكومة بإسكات فنان كوميدي لا يروق للرئيس هو أمر مخالف للقيم الأمريكية".

وأضاف "لا يمكن السماح لحكومتنا بالسيطرة على ما نقولله وما لا نقوله على التلفزيون".

وأثار كيميل الذي يسخر عادة من ترامب والمقرّبين منه غضب المحافظين الأسبوع الماضي عندما قال إن "عصابة ماغا" (أي أتباع حركة ترامب "أعيدوا لأمريكا عظمتها أو MAGA) تحاول استغلال عملية قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وتبنى الثلاثاء نبرة تصالحية قائلا وصوته يرتجف "لم تكن نيتي على الإطلاق التقليل من أهمية مقتل شاب.. ولم تكن نيتي تحميل أي فئة معيّنة مسؤولية ما قام به بكل وضوح شخص مضطرّب جدا".

وقوبل قرار إيقاف برنامج كيميل الأسبوع الماضي بإشادات من ترامب الذي لطالما أزعجته سخرية مقدّمي هذه البرامج الكوميدية منه.