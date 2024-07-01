وسط حملات حوثية لاختطاف الفنانين.. اليمنيون يحتفلون بـ"يوم الأغنية المحلية"

يحتفل اليمينون في الأول من يوليو/تموز من كل عام منذ 2021، بما بات يُعرف بـ"يوم الأغنية اليمنية"، للتعبير عن اعتزازهم بالهوية الثقافية الفنية، وأمجاد الأغنية المحلية المتنوعة، التي ذاع صيتها خلال العقود الماضية، إلى مختلف أرجاء الوطن العربي.

وخلال هذه المناسبة السنوية، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا من قبل مختلف شرائح المجتمع، لتداول الأغاني المحلية الأيقونية بألوانها الغنائية المتعددة، متناولين أبرز الأعمال الفنية المرتبطة بحياة اليمني ومحطاتها المتقلبة، إلى جانب مشاركة مقتطفات من سيرة أشهر الفنانين المحليين التي تخطت حدود البلد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن الاحتفال بالأغنية المحلية التي تمثّل هوية وتراث وتاريخ اليمنيين "هو جزء لا يتجزأ من معركتنا الوطنية مع مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها التدميري، فالفن له دوره الوطني في مقارعة المليشيا وتعزيز الهوية الوطنية والعربية التي يحاول الحوثي طمسها واستبدالها بالهوية الفارسية".

وذكر في تدوينة على منصة "إكس" أمس الأحد، أن إحياء يوم الأغنية اليمنية هو "دعوة للحياة ونشر رسائل الأمل في مواجهة دعوات الحرب والموت والتطرف، التي تشيعها مليشيا الحوثي التي تستهدف الوعي والذاكرة اليمنية الجمعية، التي يمثل الغناء بأنواعه جزءاً أصيلاً منها، ومحاولاتها منع مظاهر الحياة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، باستهدافها الفن ورموزه، ومنع الغناء في الأعراس والمناسبات وتضييق الخناق على الشعراء والأدباء".