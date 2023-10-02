تبرئة زوج نانسي عجرم في قضية قتل الموسى

قرر القضاء اللبناني، اليوم الإثنين، تبرئة فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في قضية قتله شابا سوريا يدعى محمد الموسى، معتبرا أن ذلك كان دفاعا عن النفس، كون المجني عليه تسلل ملثمًا إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بقصد السرقة، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن وكيل الدفاع عن الهاشم.

كما نقلت عن مصدر قضائي قوله: "إن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة، أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل أحمد موسى".

وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس، ذكر أن "قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز اليوم، يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم"، مضيفا: "هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته".

وقال: "هذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس"، مشيراً إلى "وجود توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق".

يشار إلى أنه وفي شباط/ فبراير من العام الحالي، اعتبرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي أميرة شحرور، أن قتل الهاشم للشاب السوري فعل جاء دفاعا عن النفس، وأعلنت المحكمة المختصة حينها براءته.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، قرارا بحبس الهاشم، الذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصد) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص على حالة الدفاع عن النفس المشروع.

وأشار مضمون القرار الظني حينها، إلى أن زوج الفنانة اللبنانية كان في حال انفعال شديد نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي أصدرت حكمها النهائي المتقدم.