مصر.. 3 وفيات ونحو 100 مصاب بحادث انقلاب قطار مطروح

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 94 آخرون، في حادث انقلاب عربتين من القطار رقم 1935، القادم من مطروح إلى القاهرة، عقب انحراف سبع عربات من القطار عن القضبان، وذلك في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال في نطاق محافظة مطروح.

وحسب وزارة الصحة المصرية وصحف محلية، هرعت الأجهزة إلى موقع الحادث مدعومة بعربات إسعاف وأفراد الحماية المدنية، حيث تم نقل الجثث إلى مشرحة أحد المستشفيات، لا سيما نقل المصابين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل فوري الأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى مكان وقوع الحادث، لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت.

ووفق وسائل إعلام مصرية، تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب فيه والفصل الفوري لمن تثبت إدانته.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادث القطار الذي وقع يوم 13 أكتوبر الماضي، حيث اصطدم جرار بمؤخرة قطار 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة، بين مركزي أبو قرقاص والمنيا أمام قرية ماقوسة، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وأخرى من القطار في ترعة الإبراهيمية وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الركاب.