أطفال عند خليج مانيلا يبحثون في بقايا خلفها إعصار هايما في 2016
أطفال عند خليج مانيلا يبحثون في بقايا خلفها إعصار هايما في 2016أ ف ب

نزوح 43.1 مليون طفل بسبب كوارث المناخ في آخر خمسة أعوام

تسببت الأحداث الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ في نزوح 43.1 مليون طفل في الفترة من 2016 إلى 2021، صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، معتبرًا أنه لم يُولَ اهتمام كافٍ لضحاياها.

وأفاد تقرير للصندوق أن "تقديرات جزئية تظهر أن الفيضانات المرتبطة بفيضان الأنهار وحدها قد تؤدي إلى نزوح 96 مليون طفل في الـ30 عامًا القادمة، بينما يمكن أن تتسبب الرياح الدورية في نزوح 10.3 مليون طفل.

وكشف التقرير إلى أن 95٪ من عمليات النزوح كانت ناتجة عن الفيضانات والعواصف.

أطفال عند خليج مانيلا يبحثون في بقايا خلفها إعصار هايما في 2016
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وتعكس البيانات عدد عمليات النزوح وليس عدد الأطفال المتأثرين، حيث يمكن أن يتم نزوح نفس الطفل أكثر من مرة.

ودعا اليونيسيف القادة العالميين إلى تناول هذه القضية في قمة المناخ "كوب 28" في دبي بالإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

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