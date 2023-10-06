نزوح 43.1 مليون طفل بسبب كوارث المناخ في آخر خمسة أعوام

تسببت الأحداث الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ في نزوح 43.1 مليون طفل في الفترة من 2016 إلى 2021، صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، معتبرًا أنه لم يُولَ اهتمام كافٍ لضحاياها.

وأفاد تقرير للصندوق أن "تقديرات جزئية تظهر أن الفيضانات المرتبطة بفيضان الأنهار وحدها قد تؤدي إلى نزوح 96 مليون طفل في الـ30 عامًا القادمة، بينما يمكن أن تتسبب الرياح الدورية في نزوح 10.3 مليون طفل.

وكشف التقرير إلى أن 95٪ من عمليات النزوح كانت ناتجة عن الفيضانات والعواصف.