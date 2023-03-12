أريد أن أقول "لا" لأقول نعم لنفسي

كم كان من الصعب عليّ أن أتعلّم قول "لا" لِما لَم أرغب في فعله! ومع ذلك كان هذا التعلّم أساسيًا بالنسبة لي، لأنه ينطوي على مراعاة ما أريده وما أرغب فيه وما أستحقه.

إننا نعيش في مجتمع حيث يجب أن يكون كل شيء فيه مثاليًا وفعّالًا ومُبهِجًا. أصبح قولُ نعم للمشاريع والطلبات التي تُعرَض علينا قاعدة ضمنية غير معلَن عنها.

كلمة نعم هي اليوم قانون مثالي لكل متطلبات بيئتنا. بهذا المعنى ندرك أنّ هذه الكلمة تعمل مثل السمّ الذي يستنفد جوهرنا. فهي من دون أن ندرك تُضعفنا وتظل تنهِكنا إلى أن نصبح غير قادرين على إعطاء المزيد من أنفسنا.

في بعض الأحيان لا ندرك الأشياء التي نحن بحاجة إليها. فهكذا تغمرنا وتستبد بنا انفعالات مثل الفراغ أو الوحدة. لهذا السبب سنكتشف في هذا المقال كيف نتعلم السير في هذه المسارات، التي نقول فيها: "أريد أن أقول لك لا، لأقول نعم لنفسي".

اشتملت عبارة "أقول لنفسي نعم" على مراعاة رغباتي واحتياجاتي. قولُ "لا" بهدوء، وباهتمام، وتواضع، وصدق للآخرين عملٌ قوي للغاية من الشفقة على الذات. كان عليّ أن أبدأ في تدليل نفسي، وأن أحلّل بهدوء الرسائل التي كان جسدي وعقلي يحاولان تجسيدها وجعلها واعية في ذهني.

قول لا للآخرين لتقول نعم لنفسك يساعد على مراعاة احتياجاتك الخاصة.