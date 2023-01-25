وفاة المخرج المصري سميح منسي

وسميح منسي مخرج مصري، وُلد، العام 1960، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، ثم التحق في المعهد العالي للسينما.

وعمل مخرجًا في المركز القومي للسينما، ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية، ثم مديرًا لمركز الثقافة السينمائية، ومديرًا عامًا للإدارات الإنتاجية في المركز القومي للسينما.

وعمل الراحل مساعد مخرج مع العديد من المخرجين، منهم: "أشرف فهمي، محمد خان، إنعام محمد".

وسميح منسي له بصمات مهمة في السينما التسجيلية والروائية، خلال مشواره الفني الحافل، ومن أهم أعماله: فيلم "للذاكرة وقائع" و"أوان البحر" و"نازلين التحرير" وفيلم "واحد كابتشينو".

وكان آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.