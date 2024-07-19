طرح الفنان الكويتي عبد الله الرويشد أغنية جديدة بعنوان "ما قلت لك" تزامنًا مع عيد ميلاده الـ63، الذي احتفل به أمس الخميس.

وروجت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات للأغنية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وفي منشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت روتانا البرومو للأغنية عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه بالقول: "بمناسبة يوم ميلاد سفير الأغنية ‫عبدالله الرويشد، اسمعوا الآن جديده بأغنية "‫ما قلت لك‬"، كلمات مشعل دهيم، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي أسامة الهندي، إخراج أحمد الدوغجي".

ويأتي عيد ميلاد الرويشد هذا العام في وقت يعاني فيه من وعكة صحية شديدة أجبرته على السفر إلى ألمانيا للعلاج.

ووجهت أسيل ابنة عبد الرويشد رسالة مؤثرة لوالدها في عيد ميلاده، من خلال حسابها عبر منصة "إكس"، جاء فيها: "كل عام وأنت بخير، قلبي متقطع بدونك، يا رب يشفيك وترجع لي عشان توقف دموعي، يالله يبا شد حيلك".